Рязанцы приняли участие в шоу «Четыре свадьбы» на «Пятнице!»
Премьера состоится 15 ноября в 17:15.
Рязанцы приняли участие в шоу «Четыре свадьбы» на «Пятнице!». Об этом сообщает пресс-служба канала.
По правилам программы, в каждом выпуске четыре невесты приходят на свадьбы друг к другу и оценивают торжества конкуренток. Побеждает та, чья свадьба набирает наибольшее количество баллов.
В числе участников проекта оказалась пара из Рязани — 35-летняя Наталья и 32-летний Андрей. Они работают курьерами в пиццерии. Возлюбленные воспитывают двух детей Натальи от первого брака.
Молодые устроят свадьбу в классическом стиле с бюджетом 200 тысяч рублей. Фишка торжества — торт, который украсят сами молодожены.
Премьера состоится 15 ноября в 17:15.