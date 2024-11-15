Рязанцы приняли участие в шоу «Четыре свадьбы» на «Пятнице!»

Премьера состоится 15 ноября в 17:15.

Рязанцы приняли участие в шоу «Четыре свадьбы» на «Пятнице!». Об этом сообщает пресс-служба канала.

По правилам программы, в каждом выпуске четыре невесты приходят на свадьбы друг к другу и оценивают торжества конкуренток. Побеждает та, чья свадьба набирает наибольшее количество баллов.

В числе участников проекта оказалась пара из Рязани — 35-летняя Наталья и 32-летний Андрей. Они работают курьерами в пиццерии. Возлюбленные воспитывают двух детей Натальи от первого брака.

Молодые устроят свадьбу в классическом стиле с бюджетом 200 тысяч рублей. Фишка торжества — торт, который украсят сами молодожены.

Премьера состоится 15 ноября в 17:15.