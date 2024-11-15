Рязанцы поделились фото сломанной крыши у остановки в центре города

В мэрии заверили, что специалисты приведут остановку в надлежащее состояние в ближайшие пару дней.

Рязанцы поделились фотографией сломанной крыши у остановки «Приобанк». Комментарий оставили под постами губернатора Павла Малкова.

На фото видно, что у остановочного павильона частично нет крыши.

«Сломана крыша остановки не первый месяц. Почему ответственные вовремя не ремонтируют», — поинтересовалась рязанка.

В мэрии заверили, что специалисты приведут остановку в надлежащее состояние в ближайшие пару дней.