Рязанцы поделились фото сломанной крыши у остановки в центре города
В мэрии заверили, что специалисты приведут остановку в надлежащее состояние в ближайшие пару дней.
Рязанцы поделились фотографией сломанной крыши у остановки «Приобанк». Комментарий оставили под постами губернатора Павла Малкова.
На фото видно, что у остановочного павильона частично нет крыши.
«Сломана крыша остановки не первый месяц. Почему ответственные вовремя не ремонтируют», — поинтересовалась рязанка.
В мэрии заверили, что специалисты приведут остановку в надлежащее состояние в ближайшие пару дней.