Рязань вошла в список городов, где любят читать ужасы
В этом рейтинге наш город расположился на девятой строчке.
Рязань вошла в список городов, где любят читать ужасы. Исследование провел сервис «Литнет».
По результатам опроса наш город занял девятую строчку. Больше всего любителей книжного хоррора проживает в Москве. Рейтинг замыкает Воронеж.
Среди наиболее популярных подвидов ужасов отмечены:
- фолк-хоррор — сочетание народных легенд и мифов с современными сюжетами;
- Космический хоррор — ужасы, связанные с неизведанными уголками космоса и таинственными цивилизациями;
- психологический хоррор — исследования темных уголков человеческой психики и страхов;
- технохоррор — ужасы, связанные с научными открытиями, технологиями и искусственным интеллектом.