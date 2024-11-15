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Рязань вошла в список городов, где любят читать ужасы
В этом рейтинге наш город расположился на девятой строчке.

Рязань вошла в список городов, где любят читать ужасы. Исследование провел сервис «Литнет».

По результатам опроса наш город занял девятую строчку. Больше всего любителей книжного хоррора проживает в Москве. Рейтинг замыкает Воронеж.

Среди наиболее популярных подвидов ужасов отмечены:

  • фолк-хоррор — сочетание народных легенд и мифов с современными сюжетами;
  • Космический хоррор — ужасы, связанные с неизведанными уголками космоса и таинственными цивилизациями;
  • психологический хоррор — исследования темных уголков человеческой психики и страхов;
  • технохоррор — ужасы, связанные с научными открытиями, технологиями и искусственным интеллектом.