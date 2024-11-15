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Россиянам рекомендовали отказаться от поездок в Абхазию
В республике наблюдается кризисная ситуация на фоне протестов.

Министерство иностранных дел России рекомендовало гражданам отказаться от поездок в Абхазию. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на представителя ведомства Марию Захарову.

По ее словам, в республике наблюдается кризисная ситуация на фоне протестов.

«Россия, не вмешиваясь в внутренние дела Абхазии, надеется на то, что сложившаяся ситуация будет решена исключительно путем мирных политических дискуссий. При этом крайне важно придерживаться законов Абхазии, включая поддержание общественного порядка», — добавили в МИД.

Россиянам, которые находятся в Абхазии, посоветовали проявлять крайнюю осторожность, избегать неопределенных ситуаций и, при возможности, покинуть страну.