Российские военные ударили по ВСУ у шести населенных пунктов в Курской области

Подразделения группировки российских войск «Север» нанесли поражение формированиям ВСУ в районах Дарьино, Леонидово, Малой Локни, Марьевки, Николаево-Дарьино и Плехово.

Российские военные ударили по ВСУ у шести населенных пунктов в Курской области. Об этом 15 ноября сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.

Как указано в публикации, подразделения группировки российских войск «Север» нанесли поражение формированиям 21-й, 22-й, 41-й, 47-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 103-й, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Дарьино, Леонидово, Малой Локни, Марьевки, Николаево-Дарьино и Плехово.

Кроме того, уточняется, что за сутки Украина потеряла более 100 военнослужащих. Уничтожены танк, боевая бронемашина, четыре автомобиля, две гаубицы, миномет.