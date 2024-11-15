Российская армия освободила населенный пункт Степановка в ДНР

Группировка «Центр» за неделю отразила 65 контратак противника, ВСУ потеряли свыше 3 235 военнослужащих, 5 танков.

Российская армия освободила населенный пункт Степановка в ДНР. Об этом в пятницу, 15 ноября, сообщили в Минобороны.

По данным министерства, группировка «Центр» за неделю отразила 65 контратак противника, ВСУ потеряли свыше 3 235 военнослужащих, 5 танков.

ВСУ за неделю потеряли 3435 военнослужащих, три танка в зоне ответственности группировки войск «Запад».