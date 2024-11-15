Роскомнадзор: изменений в качестве работы YouTube нет

Ранее сервис GlobalCheck сообщал, что доступ к YouTube восстановился у большинства российских операторов.

Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), подведомственный Роскомнадзору, в пятницу, 15 ноября, опубликовал на своем сайте сообщение, что изменений в качестве работы YouTube нет.

Там объяснили, что сервис GlobalCheck, который заявлял о восстановлении работы видеосервиса, предназначен для проверки доступности IP-адресов и сайтов: заблокирован или нет.

«GlobalCheck не проверяет качество работы сервиса», — уточнили в сообщении.

Ранее сервис сообщал, что доступ к YouTube восстановился у большинства российских операторов.