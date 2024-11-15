Путин и Шольц во время телефонного разговора договорились поддерживать контакт

Канцлер Германии призвал Россию к переговорам с Украиной для достижения мира.

Президент России Владмир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц во время телефонного разговора договорились поддерживать контакт. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на кабмин ФРГ.

Отмечается, что Шольц призвал к переговорам с Украиной для достижения мира. Также он добавил, что Германия продолжит поддерживать Киев «до тех пор, пока это необходимо».

Ранее сообщалось, что канцлер Германии проведет телефонный разговор с президентом России впервые с 2022 года.