При столкновении двух иномарок в Рязани пострадала женщина

ДТП произошло вечером 14 ноября вблизи дома № 10 на улице Бирюзова.

При столкновении двух иномарок в Рязани пострадала женщина. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло вечером 14 ноября вблизи дома № 10 на улице Бирюзова. 35-летняя рязанка за рулем KIA Rio врезалась во впереди стоящий автомобиль Opel под управлением 52-летнего жителя Рязани.

В результате пострадала 54-летняя женщина, находившаяся во второй иномарке, ее госпитализировали.

Проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.