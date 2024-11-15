Павел Малков провел личный прием граждан

Глава региона рассмотрел несколько обращений жителей города Рязани, а также Клепиковского, Рязанского и Спасского районов.

Павел Малков провел личный прием граждан. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

14 ноября губернатор Павел Малков провел личный прием граждан в общественной приемной президента Российской Федерации в Рязанской области. Глава региона рассмотрел несколько обращений жителей города Рязани, а также Клепиковского, Рязанского и Спасского районов.

Работник областной универсальной научной библиотеки имени Горького Надежда Сарычева, воспитывающая троих детей, поинтересовалась о возможности введения льгот для многодетных семей при посещении музеев. По словам министра культуры Елены Рохлиной, согласно указу президента РФ у многодетных семей есть право на бесплатное посещение государственных музеев и выставок. В соответствии с рекомендациями Минкультуры РФ подготовлено постановление, определяющее порядок бесплатного посещения многодетными семьями музеев и выставок в регионе. Его рассмотрят на ближайшем заседании регионального правительства.

Губернатор отметил, что поручил минкульту области максимально ускорить процесс законодательного оформления этой меры соцподдержки, а также совместно с министерством труда и социальной защиты населения проинформировать граждан о такой возможности. Малков предложил проработать вопрос о создании отдельного интернет-ресурса, который сделает удобным навигацию по всем мерам поддержки для многодетных семьей. Аналогичный сайт действует для участников региональной программы Активное долголетие «Здоровая Рязань».

Директор Искровской школы Рязанского района Ирина Легаева обратилась с просьбой об установке на территории образовательного учреждения бюста участника спецоперации Андрея Кузнецова, который посмертно награжден орденом Мужества. Ирина Легаева сообщила, что боец — выпускник этой школы, вырос в многодетной семье, эту инициативу поддерживают все педагоги, родители и учащиеся. Кроме того, в школе недавно открылась мемориальная доска в честь героя.

«Предложение правильное. Сохранение памяти о наших бойцах — приоритетное направление работы. Кроме бюста, который обязательно установим, надо продолжать большую патриотическую работу, которую вы ведете, наполнять школьный музей», — заявил губернатор.

Он поручил министерству образования совместно с администрацией Рязанского района обеспечить организационную и другую необходимую поддержку в реализации этой инициативы людей. Бюст героя планируется установить в первой половине следующего года.

Также по обращению жительницы села Огородниково Спасского района Татьяны Поликашиной в план дорожного ремонта 2025 года включен ремонт подъездной автодороги к населенному пункту от трассы М-5 «Урал» протяженностью 3,6 км. В настоящее время она находится в неудовлетворительном состоянии. Как отметил зампред регионального правительства — министр транспорта и автодорог Павел Супрун, до середины декабря текущего года уже заключат контракт на выполнение работ, дорогу полностью отремонтируют до 1 октября.

В селе Троица Спасского района в следующем году заменят участок холодного водоснабжения протяженностью 500 метров на улицы Центральной. Жительница села Наталья Радюшина, пришедшая на прием к губернатору, отметила, что это позволит значительно улучшить качество водоснабжения и нормализовать напор воды в системе. Работы, по словам главы администрации Спасского района Нины Соломоновой, будут выполнены к 15 апреля 2025 года.

Также в Спас-Клепиках в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» до конца третьего квартала 2025 года благоустроят ул. Комсомольская. Жительница города Марина Субботина рассказала Губернатору о том, что на пешеходной части улицы необходимо привести в порядок зеленые насаждения, освещение, которое сейчас отсутствует, обновить тротуарное покрытие, отремонтировать мостик.

«Спас-Клепики — замечательный город, очень рад, что он благоустраивается, становится лучше и комфортней для жизни. Прошу не забывать про комплексный подход. На этой улице должны быть созданы нормальные условия для пешеходов, велосипедистов, автолюбителей. Сделать освещение, провести озеленение. Пожелания жителей нужно обязательно учесть. И в целом: общее видение, концепция работы по благоустройству города есть, надо активно реализовывать все планы, привлекать к ней бизнес, жителей», — отметил Малков.

Глава администрации Клепиковского района Денис Ефанов коротко рассказал Губернатору о планах благоустройства на ближайшую перспективу, в том числе создании новых общественных пространств, удобных пешеходных и велосипедных маршрутов по городу.