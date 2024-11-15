Павел Малков подвел итоги работы регионального отделения «Единой России»

На заседании подвели итоги деятельности регионального отделения партии в 2024 году и обозначили задачи на перспективу.

Павел Малков заявил, что на данный момент стоит задача — продолжить курс на развитие региона. Об этом сказал губернатор, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Павел Малков на XL Конференции Рязанского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», сообщила пресс-служба облправительства.

В работе участвовали сенаторы Российской Федерации от Рязанского региона Николай Любимов и Игорь Мурог, советник департамента по работе в ЦФО и СЗФО Центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Антон Филатов, который вручил на конференции Павлу Малкову благодарность председателя партии Дмитрия Медведева, а также федеральные партийные награды представителям реготделения.

На заседании подвели итоги деятельности регионального отделения партии в 2024 году и обозначили задачи на перспективу.

Павел Малков подчеркнул, что в рамках очередного избирательного цикла проведена большая работа. Главным политическим событием стали выборы Президента России, где Владимир Путин одержал победу, набрав 87,93% голосов избирателей в области при явке 75,78%, что превысило среднероссийские показатели.

Губернатор отметил успехи в реализации партийных проектов, благодаря которым в регионе много позитивных изменений. Павел Малков рассказал о результатах работы по созданию современной социальной инфраструктуры в сферах образования, здравоохранения, культуры, спорта, комплексному развитию сельских территорий, благоустройству, обновлению автодорог.

Он заявил, что в Год семьи активно продолжалась работа по расширению мер соцподдержки для семей с детьми. Одним из главных приоритетов назвал решение вопросов участников спецоперации и их семей.

В Рязанской области действует более 60 мер их поддержки, 46 из них — региональные. Комплексную работу ведет многофункциональный центр «Сосновый бор». Сбором гуманитарной помощи занимается штаб общественной поддержки «Единой России» и местные отделения партии. Рязанские волонтеры помогают медикам в госпиталях. Также оказывается помощь новым регионам.

«Наша задача — продолжить курс на развитие региона. Слышать людей и действовать в интересах каждого жителя. Руководствуясь при этом решениями нашего лидера Владимира Путина. Стараемся максимально поддержать бойцов, их семьи в соответствии с поручениями Президента. Работу эту будем продолжать. Поддержка участников СВО заложена не только в Народной программе партии. Этот один из важнейших приоритетов „Единой России“ будет отражен и в бюджете», — сказал Павел Малков.

На конференции также рассмотрели вопросы, касающиеся изменения состава политсовета регионального отделения партии и его президиума в связи с плановой ротацией. Избраны делегаты для участия в 22 Съезде партии «Единая Россия» в Москве. Павел Малков вручил партийные билеты и награды активистам.

Губернатор поучаствовал в первом заседании совета первичных отделений Рязанского отделения партии «Единая Россия», где подчеркнул важность работы с людьми на местах. Также прошло заседание Регионального политического совета регионального отделения партии. Кроме того, Павел Малков принял участие во Всероссийской благотворительной акции «Коробка храбрости» по сбору игрушек для детей, проходящих длительное лечение в больницах.