Над российскими регионами за ночь сбили 51 украинский БПЛА
36 беспилотников сбили над территорией Краснодарского края, три — над Крымом, два — над Белгородской областью и 10 — над акваторией Азовского моря.
Над российскими регионами за ночь сбили 51 украинский БПЛА. Об этом сообщает Минобороны РФ.
В ночь на 15 ноября силы российской ПВО перехватили и уничтожили 51 украинский БПЛА: 36 беспилотников сбили над территорией Краснодарского края, три — над Крымом, два — над Белгородской областью и 10 — над акваторией Азовского моря.
Пострадавших в результате атаки нет.