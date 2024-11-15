Москалькова призвала власти обратить внимание на стоимость лекарств

В аппарате уполномоченного по правам человека в РФ сообщили, что получают обращения относительно роста стоимости на лекарственные препараты в России.

Москалькова призвала власти обратить внимание на стоимость лекарств. Об этом пишет РИА Новости.

В аппарате уполномоченного по правам человека в РФ сообщили, что получают обращения относительно роста стоимости на лекарственные препараты в России.

«Обращаемся в первую очередь к Росздравнадзору, обратить внимание на цены на лекарственные средства. Просила бы и Счетную палату обратить внимание на эти проблемы», — сказала федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова.