Москалькова призвала власти обратить внимание на стоимость лекарств
В аппарате уполномоченного по правам человека в РФ сообщили, что получают обращения относительно роста стоимости на лекарственные препараты в России.
Москалькова призвала власти обратить внимание на стоимость лекарств. Об этом пишет РИА Новости.
В аппарате уполномоченного по правам человека в РФ сообщили, что получают обращения относительно роста стоимости на лекарственные препараты в России.
«Обращаемся в первую очередь к Росздравнадзору, обратить внимание на цены на лекарственные средства. Просила бы и Счетную палату обратить внимание на эти проблемы», — сказала федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова.