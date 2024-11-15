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Молодые ученые РГАТУ стали участниками Всероссийского форума «ТехПред 2024»

Молодые ученые Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева стали участниками III Всероссийского форума технологического предпринимательства «ТехПред 2024», проходившего 11 — 12 ноября 2024 года в Москве.

В этом году в форуме приняли участие 427 вузов из 87 субъектов России. Рязанский агроуниверситет представляла команда в составе доцентов И. Богданчикова, Д. Колошеина, преподавателя А. Кутейниковой, аспиранта Д. Михайлова и студентки А. Юдиной.

Центральным событием форума стала пленарная дискуссия «Проектируем будущее: роль университетов в высокотехнологичной экономике», где участники вместе с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым обсудили сотрудничество в развитии наукоемких стартапов.

Форум охватил более 30 сессий с участием свыше 100 спикеров, включая мастер-классы, бизнес-встречи и презентации стартапов.

Молодые ученые Рязанского агротехнологического университета приняли участие в работе панельной дискуссии «Современный университет и студенческое предпринимательство: опыт, результаты, будущее», побывали площадках «СЕО-марафон: учимся у тех, кто смог» и «Питч лучших университетских стартапов», посетили инсайт-сессию «Идеальный проект для корпоративного акселератора».

В 2024 году программа форума была акцентирована на роли университетов в создании глобальной экосистемы инноваций в стране.