Медики рассказали о последствиях прогулок без шапки в холодное время

По словам врачей, прогулки без шапки провоцируют преждевременное старению кожи лица и выпадение волос

Медики рассказали о последствиях прогулок без шапки в холодное время. Об этом сообщает Lenta.ru .

По словам врачей, прогулки без шапки провоцируют преждевременное старению кожи лица и выпадение волос. Эксперты объяснили, что переохлаждение вызывает охлаждение пазух, из-за чего холодный воздух, попадая на слизистые, снижает местный иммунитет и способствует развитию различных инфекций.

Кроме того, сосудистые спазмы и нарушения кровотока могут негативно сказаться на состоянии волосяных луковиц.