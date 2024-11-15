Mash: Volkswagen не возвращается в Россию
Отмечается, что размещенные вакансии — это поиск сотрудников на бывший завод немецкого концерна. Там планируют собирать китайские Chery Tiggo.
Volkswagen не возвращается в Россию. Об этом пишет Mash.
Отмечается, что размещенные вакансии — это поиск сотрудников на бывший завод немецкого концерна. Там планируют собирать китайские Chery Tiggo.
Для этого зарегистрировали новую товарную марку — Novo. Под ней будут продаваться локализованные Chery.
Ранее появилась информация о возвращении автомобильной марки в Россию.