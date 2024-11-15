Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 16-17 ноября

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.
В арт-пространстве «Город» состоится премьера танцевального фламенко-спектакля «MetaFlamenco».
В театре драмы пройдет IX международный театральный фестиваль спектаклей о любви «Свидания на Театральной».
На сцене МКЦ рязанцам покажут балет «Белоснежка и семь гномов».
В клубе Deep состоится концерт Алексея Горшенева и музыкантов проекта «Горшенев», а в ДС «Олимпийский» выступит рок-группа «Звери».
В спорткомплексе Дворца детского творчества баскетбольный клуб «Рязань» проведет свои очередные домашние поединки в чемпионате ЦФО.
В ТРЦ Марко Молл откроется мультимедийная выставка «оживающих» полотен Ван Гога.
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