Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 16-17 ноября

Театральный фестиваль «Спектакли о любви», концерт Горшенева и «Зверей», новая выставка «оживающих» полотен. Не знаете, чем заняться? Смотрите нашу афишу.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В арт-пространстве «Город» состоится премьера танцевального фламенко-спектакля «MetaFlamenco».

В театре драмы пройдет IX международный театральный фестиваль спектаклей о любви «Свидания на Театральной».

На сцене МКЦ рязанцам покажут балет «Белоснежка и семь гномов».

В клубе Deep состоится концерт Алексея Горшенева и музыкантов проекта «Горшенев», а в ДС «Олимпийский» выступит рок-группа «Звери».

В спорткомплексе Дворца детского творчества баскетбольный клуб «Рязань» проведет свои очередные домашние поединки в чемпионате ЦФО.

В ТРЦ Марко Молл откроется мультимедийная выставка «оживающих» полотен Ван Гога.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».