ГАИ обратилась к рязанцам из-за изменения погоды

Там напомнили, что 15 ноября в регионе пройдет небольшой снег, местами мокрый. На дорогах местами возможна гололедица.

ГАИ обратилась к рязанцам из-за изменения погоды. Сообщение появилось в официальном Telegram-канале ведомства.

Там напомнили, что 15 ноября в регионе пройдет небольшой снег, местами мокрый. На дорогах местами возможна гололедица.

В связи с изменением погодных условий водителей и пешеходов призвали быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток.