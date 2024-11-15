Двух жителей Рязанской области обвинили в краже и порче имущества

Возбуждены уголовные дела по статье 158 части 2, статье 158 части 3 и статье 167 части 1 УК РФ. Им может грозить до шести лет лишения свободы.

Двух жителей Сараевского района обвинили в краже и порче имущества. Об этом сообщил ИД «Пресса» 15 ноября.

Сотрудники следственного отдела полиции рассказали изданию, что речь идет о жителях села Кривское 18 и 19 лет.

Они похитили у односельчан оргтехнику и мотоблок, которыми в дальнейшем распорядились по своему усмотрению. Когда пострадавшие обратились в полицию, личности молодых людей установили.

Кроме того, как указано в публикации, позже они стали фигурантами еще одного преступления. Молодые люди порезали колеса.

Возбуждены уголовные дела по статье 158 части 2, статье 158 части 3 и статье 167 части 1 УК РФ. Им может грозить до шести лет лишения свободы.