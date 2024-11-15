Дочь пострадавшей в ДТП рязанки разыскивает очевидцев происшествия

ДТП произошло 13 ноября, примерно в 16:40, вблизи дома № 41 на улице Промышленной. 58-летняя рязанка, управляя автомобилем Nissan, сбила 48-летнюю местную жительницу, переходившую проезжую часть вне пешеходного перехода.

Дочь пострадавшей в ДТП рязанки разыскивает очевидцев происшествия. Женщина написала пост с просьбой о помощи в паблике «ДТП и ЧП Рязань».

ДТП произошло 13 ноября, примерно в 16:40, вблизи дома № 41 на улице Промышленной. 58-летняя рязанка, управляя автомобилем Nissan, сбила 48-летнюю местную жительницу, переходившую проезжую часть вне пешеходного перехода.