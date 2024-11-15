Для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение
По данным Гидрометцентра, в ближайший час 15 ноября и до конца суток на территории региона ожидается усиление осадков в виде снега, мокрый снега, возможно налипание мокрого снега.
Для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение. Его публикует региональное ГУ МЧС.
По данным Гидрометцентра, в ближайший час 15 ноября и до конца суток на территории региона ожидается усиление осадков в виде снега, мокрый снега, возможно налипание мокрого снега.