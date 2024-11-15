Депутаты рязгордумы приняли участие в акции «Коробка храбрости»

Игрушки для малышей в «Коробку храбрости» положили глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова, депутаты Александр Чайка и Сергей Еремин.

Депутаты рязгордумы приняли участие в акции «Коробка храбрости». Об этом 15 ноября сообщила пресс-служба гордумы.

Игрушки для детей в «Коробку храбрости» положили глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова, депутаты Александр Чайка и Сергей Еремин.

«Эта замечательная акция заслуживает поддержки и участия каждого неравнодушного человека. Наши небольшие подарки помогут детям бороться со своими страхами, а хорошее настроение поспособствует скорейшему выздоровлению. Давайте вместе наполним „Коробку храбрости“, даря маленьким пациентам частичку тепла, любви и заботы», — сказала Татьяна Панфилова.

Сбор игрушек продлится до 5 декабря. Принять участие могут все желающие. Как указано в публикации, традиционная акция «Коробка храбрости» стартовала по всей России. Ее цель — поддержать детей, находящихся на длительном лечении и реабилитации в медучреждениях.

После укола, прививки, сдачи анализов или сложных процедур ребенок может выбрать себе в награду «за храбрость» любую понравившуюся игрушку.