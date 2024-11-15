ЦБ отозвал лицензию у банка БКФ

По данным Банка России, долгое время деятельность банка БКФ характеризовалась низким качеством активов, неэффективностью бизнес-модели и хронической убыточностью, что приводило к снижению масштабов деятельности и сокращению капитала.