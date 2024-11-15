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Британский аналитик заявил, что украинские военные хотят устранить Зеленского
По словам Александра Меркуриса, украинские военные отрезали Владимира Зеленского от информации о тяжелом положении на фронте, чтобы сохранить возможность его устранения.

Британский аналитик заявил, что украинские военные хотят устранить Зеленского. Об этом пишет РЕН ТВ.

По словам Александра Меркуриса, украинские военные отрезали Владимира Зеленского от информации о тяжелом положении на фронте, чтобы сохранить возможность его устранения.

«Я не могу избавиться от мысли, что это задумано специально, что это часть игры, направленной на то, чтобы убрать его», — считает аналитик.