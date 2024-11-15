Bloomberg: канцлер Германии проведет телефонный разговор с президентом России

Последний раз лидеры РФ и ФРГ общались почти два года назад.

Канцлер Германии Олаф Шольц в пятницу, 15 ноября, проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник.

«Разговор состоится в критический момент для Украины, поскольку страна готовится к третьей зиме, подвергаясь нападению со стороны России, в результате чего значительная часть энергетической инфраструктуры страны повреждена или разрушена», — указано в сообщении.

Последний раз лидеры РФ и ФРГ общались почти два года назад.