Автомобильная марка Volkswagen хочет вернуться в Россию
Отмечается, что на сайте с вакансиями появилось сразу несколько позиций от «Фольксваген Груп Рус» — они ищут менеджера по связям с общественностью и PR-менеджера.
Автомобильная марка Volkswagen хочет вернуться в Россию. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на руководителя проекта «Автомаркетолог» Олега Мосеева.
По его словам, зарубежные компании заинтересованы в возвращении в Россию из-за плохих продаж в Европе.
Отмечается, что на сайте с вакансиями появилось сразу несколько позиций от «Фольксваген Груп Рус» — они ищут менеджера по связям с общественностью и PR-менеджера.
Предположительно, они и займутся подготовкой к возвращению компании в РФ.