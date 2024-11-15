Автомобильная марка Volkswagen хочет вернуться в Россию

Отмечается, что на сайте с вакансиями появилось сразу несколько позиций от «Фольксваген Груп Рус» — они ищут менеджера по связям с общественностью и PR-менеджера.

Автомобильная марка Volkswagen хочет вернуться в Россию. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на руководителя проекта «Автомаркетолог» Олега Мосеева.

По его словам, зарубежные компании заинтересованы в возвращении в Россию из-за плохих продаж в Европе.

Отмечается, что на сайте с вакансиями появилось сразу несколько позиций от «Фольксваген Груп Рус» — они ищут менеджера по связям с общественностью и PR-менеджера.

Предположительно, они и займутся подготовкой к возвращению компании в РФ.