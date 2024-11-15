53-летнюю рязанку осудили за незаконную прописку мигранта
Установлено, что подсудимая поставила на учет по месту своего жительства в городе Сасово иностранного гражданина, при этом предоставлять ему жилое помещение не намеревалась.
53-летнюю рязанку осудили за незаконную прописку мигранта. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по региону.
Установлено, что подсудимая поставила на учет по месту своего жительства в городе Сасово иностранного гражданина, при этом предоставлять ему жилое помещение не намеревалась.
Суд назначил штраф в размере 15 тысяч рублей.