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53-летнюю рязанку осудили за незаконную прописку мигранта
Установлено, что подсудимая поставила на учет по месту своего жительства в городе Сасово иностранного гражданина, при этом предоставлять ему жилое помещение не намеревалась.

53-летнюю рязанку осудили за незаконную прописку мигранта. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по региону.

Установлено, что подсудимая поставила на учет по месту своего жительства в городе Сасово иностранного гражданина, при этом предоставлять ему жилое помещение не намеревалась.

Суд назначил штраф в размере 15 тысяч рублей.