ВС России освободили Вознесенку в ДНР

Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, отразили 2 контратаки, ВСУ потеряли до 570 военных и 3 склада с боеприпасами.

ВС России освободили Вознесенку в ДНР. Об этом в четверг, 14 ноября, сообщили в Минобороны РФ.

ВСУ за сутки потеряли в зоне ответственности группировки войск «Центр» до 485 человек.

Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, отразили 2 контратаки, ВСУ потеряли до 570 военных и 3 склада с боеприпасами.

Ранее сообщалось, что российские войска полностью зачистили от ВСУ село Новоселидовка.