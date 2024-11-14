В ВСУ заявили, что «мир не хочет победы Украины и боится России»

Украинский военный выразил сожаление таким развитием событий, отметив, что это «неправильный путь».

В ВСУ заявили, что «мир не хочет победы Украины и боится России». Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на издание Sky News.

По словам командира 47-й механизированной бригады Александра Ширшина, мир не хочет закончить конфликт победой Украины, поскольку испытывает страх перед Россией.

Украинский военный выразил сожаление таким развитием событий, отметив, что это «неправильный путь».