В ВСУ заявили, что «мир не хочет победы Украины и боится России»
Украинский военный выразил сожаление таким развитием событий, отметив, что это «неправильный путь».
В ВСУ заявили, что «мир не хочет победы Украины и боится России». Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на издание Sky News.
По словам командира 47-й механизированной бригады Александра Ширшина, мир не хочет закончить конфликт победой Украины, поскольку испытывает страх перед Россией.
Украинский военный выразил сожаление таким развитием событий, отметив, что это «неправильный путь».