В Ставропольском крае семья обвинила воспитателей детского сада в истязании трехлетнего ребенка

В Ставропольском крае семья обвинила воспитателей детского сада в истязании трехлетнего ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Мать ребенка сообщила каналу, что мальчик с апреля ходил в детский сад «Елочка» в городе Лермонтов. По ее словам, сначала все было в порядке, пока в июне на смену одной воспитательнице не пришли две другие. Женщина отметила, что после этого ребенок стал плаксивым, кричал по ночам, перестал спать. На теле мальчика она нашла несколько ран на спине. По ее словам, через месяц на том же месте появились похожие, но более глубокие раны. Знакомые сказали родителям, что следы на теле похожи на ожог от электрошокера.

Девушка обратилась к воспитателям за объяснениями, но те ничего не ответили. Тогда мать мальчика написала заявление в полицию. По запросу МВД сделали экспертизу, которая подтвердила наличие ожога на теле мальчика. Спустя месяц следователь по делу сменился, обращения в прокуратуру и СК не помогли. Семье отказали в возбуждении уголовного дела.

По словам женщины, ее удалили из всех родительских чатов сада, а на собраниях воспитатели стали называть ее странной и оговаривать.