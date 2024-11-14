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В США заявили, что Украина обдумывает ускоренный график переговоров с Россией
Киев допускает заморозку по всей линии боевого соприкосновения и главным ставит уже не территориальный вопрос, а гарантии безопасности после окончания горячей фазы.

В США заявили, что Украина обдумывает ускоренный график переговоров с Россией. Об этом пишет «АиФ» со ссылкой на газету New York Times.

Киев допускает заморозку по всей линии боевого соприкосновения и главным ставит уже не территориальный вопрос, а гарантии безопасности после окончания горячей фазы.

Украина хочет получить членство в НАТО, однако альянс по-прежнему отказывает ей в этом.