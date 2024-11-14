В Сараевском районе сгорел автомобиль

Инцидент произошел в районном центре на улице Базарной.

В Сараевском районе сгорел автомобиль. Об этом в четверг, 14 ноября, сообщил ИД «Пресса».

Инцидент произошел в районном центре на улице Базарной.

Со слов владельца Renauit Laguna, он пригнал машину на диагностику, остановился и на несколько минут вышел из нее. После этого мужчина заметил дым из-под капота.

Пожарные быстро потушили возгорание. Передняя часть транспортного средства сгорела полностью.

Пострадавших нет.

Причины пожара и ущерб установят специалисты.