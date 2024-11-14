В Рязанской области отметили нехватку мусоровозов

Для решения проблемы РЭО готовит для региональных операторов программу по льготному лизингу по приобретению спецтехники.

В Рязанской области отметили нехватку мусоровозов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты мониторинга Российского экологического оператора.

Нехватку спецтехники зафиксировали в 16 субъектах РФ: Тува (78%), Ингушетия (60,4%), Дагестан (47,1%), Еврейская автономная область (46,8%), Республика Алтай (36,8%), Луганская Народная Республика (35,3%), Камчатском крае (27,5%), Приморском крае (25,8%), Карачаево-Черкесия (25,5%), Тверская область (23,9%), Донецкая Народная Республика (22,7%), Иркутская область (19,1%), Мордовия (17,3%), Запорожская (16,9%), Рязанская (16,2%) и Херсонская (16%) области.

Отмечается, что РЭО готовит для региональных операторов программу по льготному лизингу по приобретению спецтехники.