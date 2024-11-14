В Рязанской области объявили сбор средств для родителей погибшего в ДТП подростка
Напомним, 12 ноября 15-летнего жителя Касимовского района сбила фура. По словам знакомых мальчика, все произошло когда он возвращался домой.
В Рязанской области объявили сбор средств для родителей погибшего под колесами фуры подростка. Об этом сообщается в группе «Подслушано в Елатьме».
Напомним, 12 ноября 15-летнего жителя Касимовского района сбила фура. По словам знакомых мальчика, все произошло когда он возвращался домой.
«Добродушный мальчишка, жизнерадостный человек Тукмаков Н.М. шел домой в Любовниково. Фура, не заметила его и сбила. Был в сознании изначально, но скончался в машине скорой помощи», — отметили в посте.
Похороны подростка состоятся 14 ноября в селе Любовниково.
«Давайте вместе поможем родителям в такой трудный период, кто сколько сможет.