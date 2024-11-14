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В Рязанской области объявили сбор средств для родителей погибшего в ДТП подростка
Напомним, 12 ноября 15-летнего жителя Касимовского района сбила фура. По словам знакомых мальчика, все произошло когда он возвращался домой.

В Рязанской области объявили сбор средств для родителей погибшего под колесами фуры подростка. Об этом сообщается в группе «Подслушано в Елатьме».

Напомним, 12 ноября 15-летнего жителя Касимовского района сбила фура. По словам знакомых мальчика, все произошло когда он возвращался домой.

«Добродушный мальчишка, жизнерадостный человек Тукмаков Н.М. шел домой в Любовниково. Фура, не заметила его и сбила. Был в сознании изначально, но скончался в машине скорой помощи», — отметили в посте.

Похороны подростка состоятся 14 ноября в селе Любовниково.

«Давайте вместе поможем родителям в такой трудный период, кто сколько сможет. +7 (920) 978-79-22 Сбербанк (Тукмаков Михаил, отец мальчика)», — добавили в посте.