В Рязанской области объявили сбор средств для родителей погибшего в ДТП подростка

Напомним, 12 ноября 15-летнего жителя Касимовского района сбила фура. По словам знакомых мальчика, все произошло когда он возвращался домой.

В Рязанской области объявили сбор средств для родителей погибшего под колесами фуры подростка. Об этом сообщается в группе «Подслушано в Елатьме».

Напомним, 12 ноября 15-летнего жителя Касимовского района сбила фура. По словам знакомых мальчика, все произошло когда он возвращался домой.

«Добродушный мальчишка, жизнерадостный человек Тукмаков Н.М. шел домой в Любовниково. Фура, не заметила его и сбила. Был в сознании изначально, но скончался в машине скорой помощи», — отметили в посте.

Похороны подростка состоятся 14 ноября в селе Любовниково.