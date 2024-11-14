В Рязанской области вырубят 10 гектаров сгоревшего леса

Специалисты обследовали участки в Шиловском лесничестве, где осенью 2024 года были пожары. Они выяснили, что высота нагара на стволах деревьев превысила четыре метра.

В Рязанской области из-за пожаров погибло 10 гектаров леса. Об этом 13 ноября сообщили в группе «Цзл Рязанской-Области» во «ВКонтакте».

Специалисты обследовали участки в Шиловском лесничестве, где осенью 2024 года были пожары. Они выяснили, что высота нагара на стволах деревьев превысила четыре метра.

«Корневые шейки прогорели, сокодвижение нарушено. Хвоя сосен пожелтела. По итогу выполнения работ насаждение на площади 10 га признано погибшим от низового пожара текущего года высокой интенсивности», — говорится в посте.

В публикации отметили, что поврежденные огнем деревья вырубят. Позже там высадят новые растения.

Ранее стало известно, что в Шиловском районе сгорел участок в «Пьяном лесу».

Фото: группа «Цзл Рязанской-Области» во «ВКонтакте»