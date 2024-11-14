В Рязани ребенок на самокате едва не попал под колеса автомобиля

Инцидент произошел на перекрестке улиц Чапаева и Пролетарской.

В Рязани ребенок на самокате едва не попал под колеса автомобиля. Об этом в четверг, 14 ноября, сообщили очевидцы в группе «ПУВР» ВКонтакте.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Чапаева и Пролетарской. На кадрах видно, как мальчик выезжает на дорогу на запрещающий сигнал светофора для пешеходов прямо перед движущейся машиной. Водитель успел затормозить, мальчик убежал с дороги.

«Родители, проведите беседы со своими детьми, напомните о правилах безопасности на дороге», — написал автор публикации.