В Рязани поймали женщину, объявленную в федеральный розыск
Злоумышленницу опознала система «Безопасный город».
В Рязани поймали женщину, объявленную в федеральный розыск. Об этом в четверг, 14 ноября, сообщила пресс-служба УМВД по региону.
Система «Безопасный город» распознала среди посетителей автовокзала «Центральный» 30-летнюю злоумышленницу и направила сигнал в дежурную часть.
Установлено, что женщину осудили за кражу (ч.3 ст. 158 УК РФ), но она скрылась от наказания.
На место прибыл наряд ППС. Патрульные нашли преступницу и препроводили в отдел МВД России по Московскому району Рязани, откуда ее передали инициатору розыска.