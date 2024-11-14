В Рязани поймали женщину, объявленную в федеральный розыск

Злоумышленницу опознала система «Безопасный город».

В Рязани поймали женщину, объявленную в федеральный розыск. Об этом в четверг, 14 ноября, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Система «Безопасный город» распознала среди посетителей автовокзала «Центральный» 30-летнюю злоумышленницу и направила сигнал в дежурную часть.

Установлено, что женщину осудили за кражу (ч.3 ст. 158 УК РФ), но она скрылась от наказания.

На место прибыл наряд ППС. Патрульные нашли преступницу и препроводили в отдел МВД России по Московскому району Рязани, откуда ее передали инициатору розыска.