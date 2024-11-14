В Рязани неизвестный изнасиловал и жестоко убил собаку

Труп со множественными пулевыми ранениями, выколотым глазом, разрезанным языком нашла девушка.

В Рязани неизвестный изнасиловал и жестоко убил собаку. Об этом в четверг, 14 ноября, сообщили в Telegram-канале «Неприличная Рязань».

Инцидент произошел в поселке Божатково. Как указано в посте, труп со множественными пулевыми ранениями, выколотым глазом, разрезанным языком и изуродованным анусом нашла девушка.

Отмечается, что на месте работают следователи.

Фото: Telegram-канал «Неприличная Рязань»