В Рязани неизвестный изнасиловал и жестоко убил собаку
Труп со множественными пулевыми ранениями, выколотым глазом, разрезанным языком нашла девушка.
В Рязани неизвестный изнасиловал и жестоко убил собаку. Об этом в четверг, 14 ноября,
Инцидент произошел в поселке Божатково. Как указано в посте, труп со множественными пулевыми ранениями, выколотым глазом, разрезанным языком и изуродованным анусом нашла девушка.
Отмечается, что на месте работают следователи.
Фото: Telegram-канал «Неприличная Рязань»