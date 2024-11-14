В Рязани иномарка сбила 48-летнюю женщину
ДТП произошло 13 ноября, примерно в 16:40, вблизи дома № 41 на улице Промышленной.
В Рязани иномарка сбила 48-летнюю женщину. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
ДТП произошло 13 ноября, примерно в 16:40, вблизи дома № 41 на улице Промышленной. 58-летняя рязанка, управляя автомобилем Nissan, сбила 48-летнюю местную жительницу, переходившую проезжую часть вне пешеходного перехода.
Женщину-пешехода госпитализировали с различными травмами.
Проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.