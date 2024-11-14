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В Рязани иномарка сбила 48-летнюю женщину
ДТП произошло 13 ноября, примерно в 16:40, вблизи дома № 41 на улице Промышленной.

В Рязани иномарка сбила 48-летнюю женщину. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло 13 ноября, примерно в 16:40, вблизи дома № 41 на улице Промышленной. 58-летняя рязанка, управляя автомобилем Nissan, сбила 48-летнюю местную жительницу, переходившую проезжую часть вне пешеходного перехода.

Женщину-пешехода госпитализировали с различными травмами.

Проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.