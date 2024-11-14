В российских вузах могут объединить факультеты журналистики и филологии

Идея объединять направления возникла в связи с поручением президента, согласно которому перед сферой образования стоит задача укрупнения направлений подготовки и специальностей, сокращения количества групп.

В российских вузах могут объединить факультеты журналистики и филологии. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным издания, Минобрнауки обсуждает возможность объединения факультетов журналистики и филологии в университетах. Замминистра науки и высшего образования Афанасьев заявил, что с 2026 года планируется сформировать новую систему журналистского образования в России.

Отмечается, что идея объединять направления возникла в связи с поручением президента, согласно которому перед сферой образования стоит задача укрупнения направлений подготовки и специальностей, сокращения количества групп.