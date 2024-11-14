В России за год увеличился возраст популярных поддержанных автомобилей

Средний возраст составил девять лет, средний пробег — 115 тыс. км.

В России за год увеличился возраст популярных поддержанных автомобилей. об этом пишут «Известия».

Отмечается, что в топ-5 самых продаваемых моделей на «вторичке» входят Hyundai Solaris, Kia Rio, Volkswagen Tiguan, Toyota Camry и Volkswagen Polo. Их средний возраст составил девять лет, средний пробег — 115 тыс. км.

Ранее на вершине рейтинга находились те же модели, но вместо Toyota Camry в пятерку входила Skoda Octavia. Средний возраст автомобилей составлял восемь лет, пробег — 101 тыс. км.