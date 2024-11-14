В России введут узаконивание перепланировок в квартирах без суда

Речь идет о ранее проведенном ремонте, который не согласовали вовремя, но теперь подтверждение потребовалось, например, в связи с продажей квартиры.

В России введут узаконивание перепланировок в квартирах без суда. Об этом пишут « Известия ».

Речь идет о ранее проведенном ремонте, который не согласовали вовремя, но теперь подтверждение потребовалось, например, в связи с продажей квартиры.

По данным авторов, процедура станет понятнее и быстрее. Уже только благодаря этому мы значительно сократим появление новых самовольных переустройств.