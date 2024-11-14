В России разработали стратегию семейной политики

Усовершенствуют ряд правил, которые коснутся предоставления материнского капитала, выплаты алиментов и прочего.

Правительство России разработало проект стратегии демографической и семейной политики. Он рассчитан на срок до 2036 года. Об этом пишет РБК.

Усовершенствуют ряд правил, которые коснутся предоставления материнского капитала, выплаты алиментов и прочего.

Стратегию будут реализовывать в два этапа. Первый — с 2025 по 2030 год с акцентом на законодательные изменения и запуск нацпроекта «Семья».

Второй — запланирован на период с 2031 по 2036 год и включает дополнительные меры.