Цены на молоко в России вернулись на прежний уровень

Как указано в публикации, во время проверки Генпрокуратуры производители АО «Вимм-Дилль-Данн», ООО «Экомилк» и другие скорректировали цены на молоко до прежнего уровня из-за «отсутствия объективных оснований для их повышения».

В России производители молока вернули прежнюю цену во время проверки прокуратуры. Об этом сообщило ТАСС в четверг, 14 ноября, со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

Как указано в публикации, во время проверки Генпрокуратуры производители АО «Вимм-Дилль-Данн», ООО «Экомилк» и другие скорректировали цены на молоко до прежнего уровня из-за «отсутствия объективных оснований для их повышения».

Уточняется, что надзор в сфере ценообразования на социально значимые товары осуществляется прокуратурой на системной основе, в том числе в преддверии новогодних праздников.