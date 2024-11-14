В Петербурге участник СВО устроил три разбойных нападения

В Петербурге участник СВО устроил три разбойных нападения. Об этом пишет портал 47.news.

Сначала на остановке общественного транспорта «высокий мужчина с бородой» пристал к двум прохожим. Получив отказ, он камнем ударил по голове одного из них, схватил выпавший телефон и убежал.

Буквально через двести метров он забежал в сетевой магазин на улице Маршала Говорова и, угрожая ножом, заставил отдать ему бутылку виски.

После поймал такси, в конце поездки ударил водителя ножом и забрал 3 тысячи.

Преступника задержали.