В Кремле прокомментировали возможное возвращение японских и европейских машин

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, будет сделано все необходимое для этой цели.

В Кремле прокомментировали возможное возвращение японских и европейских машин в страну. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

«Главное — это интересы наших автолюбителей, наших производителей, наших потребителей, чтобы они могли получать более качественный товар за меньшие деньги. Поэтому, конечно, государство обязано для этого делать все возможное», — подчеркнул он.

Песков добавил, что на текущий момент официальных заявлений относительно европейских автопроизводителей не поступало, при этом Япония «достаточно прагматична в своих решениях».