В Касимове мужчина изрезал сына сожительницы ножом

Он нанес ему несколько ударов ножом в область шеи, туловища и рук.

В Касимове мужчина изрезал сына сожительницы ножом. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

Инцидент произошел еще 12 января 2024 года. Пьяный житель Касимова поссорился с сыном сожительницы и нанес ему несколько ударов ножом в область шеи, туловища и рук.

Потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказали необходимую помощь. Отмечается, что в настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Суд назначил нападавшему наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.