В Госдуму внесут проект о спецсчетах для иноагентов

Речь пойдет о выплатах за результаты интеллектуальной деятельности, за использование брендов.

В Госдуму внесут проект о спецсчетах для иноагентов. Об этом сообщил спикер Думы Вячеслав Володин.

Речь пойдет о выплатах за результаты интеллектуальной деятельности, за использование брендов. По словам Володина, они будут храниться в рублях на специальном счете, и доступ к нему гражданин получит после снятия «метки» иноагента. Он отметил, что если этого не произойдет, то — по решению суда — эти средства могут быть зачислены в бюджет страны.

«Рублевый спецсчет для поступления туда средств необязательно нужно будет открыть самому иноагенту — если он этого не сделал, то «это будет обязан сделать тот, кто перечисляет ему гонорары», — уточнил Володин.