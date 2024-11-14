В деревне под Рязанью вода из теплотрассы подтопила два дома

Инцидент произошел в деревне Наумово.

В деревне под Рязанью вода из теплотрассы подтопила два дома. Об этом сообщает ИД «Пресса» со ссылкой на начальника управления ЖКХ администрации Рязанского района Павла Морковина.

Инцидент произошел в деревне Наумово. По словам чиновника, подтопление произошло из-за прорыва старой теплотрассы. Он отметил, что место прорыва обнаружить очень сложно.

«Водопровод уложен в лоток теплотрассы, а над ним жители деревни успели построить заборы, теплицы и гаражи. Владельцы этого имущества не позволяют вести на этой территории раскопки, которые позволили бы найти утечку», — подчеркнул Морковин. .

Он также рассказал, что уровень воды в затопленных подвалах поднялся уже до пояса. Жители домов сами сделали дренаж, выводящий воду на улицу.

Морковин подчеркнул, что 14 ноября в деревню приедет специалист со слуховым прибором. Если он не сумеет найти место протечки, рабочие начнут раскопки.