Трое рязанцев под видом инвестиций перевели мошенникам 2,5 млн рублей

Возбуждены уголовные дела.

Трое рязанцев под видом инвестиций перевели мошенникам 2,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Жители обратились в полицию.

Отмечается, что 36-летний работник склада перевел мошенникам 1 357 000 рублей, 55-летний охранник из Касимова — 759 000 рублей, а 48-летний рабочий предприятия города Скопина лишился 339 000 рублей.

Граждане потеряли как личные сбережения, так взятые в кредит деньги.

Возбуждены уголовные дела.